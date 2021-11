Springend de werkwoordsvormen leren bij De Bolderik in Heeswijk-Dinther

Ze hadden al een vergroend speelplein, uitdagende sportvelden en een heuse schooltuin om zich heen. Bij openbare basisschool De Bolderik in Heeswijk-Dinther doen ze er alles aan om ervoor te zorgen dat de leerlingen niet te lang stil zitten maar in beweging zijn. Bewegend leren is gezond. Het stimuleert de motorische ontwikkeling, wat een belangrijke basis is voor het leerproces. Dat is wetenschappelijk aangetoond.

Tekst gaat verder onder de foto

Volledig scherm Op basisschool De Bolderik te Heeswijk Dinther is een nieuw beweegpad voor kinderen. © Jeroen Appels/Van Assendelft Fotografie

Sinds de herfstvakantie hebben ze echt iets bijzonders gemaakt, wat voor zover bekend uniek is in de ze regio. Een heus beweegpad dat door de hele school loopt en dat met speciale en sterke stickers op de vloeren en wanden is aangebracht. Een route onder meer vol letters waarop kinderen enthousiast kunnen stampen, springen en dansen. En vol cijfers waarmee ze sommen kunnen maken. De school heeft ook speciale lopers en matten beschikbaar waarop bijvoorbeeld springend de spelling van werkwoordsvormen wordt bijgebracht.

Sybe van der Heijden uit groep 6 doet er graag aan mee, soms komt hij huppelend het klaslokaal in. En hij geeft ook aan dat hij er al wat van heeft opgestoken. ,,Ik heb er breuken mee geleerd en weet nu beter het verschil tussen horizontaal en verticaal.”

Tekst gaat verder onder de foto

Volledig scherm Op basisschool De Bolderik te Heeswijk Dinther is een nieuw beweegpad voor kinderen. © Jeroen Appels/Van Assendelft Fotografie

Het nieuwe beweegpad is er in samenspraak met de kinderraad gekomen op aangeven van intern specialisten Linda van Driel en Karlien Verhoeven, die altijd op zoek zijn naar nieuwe aanwinsten die de school kunnen verrijken. ,,Het is heel mooi om te zien dat kinderen, als zij zich door de school verplaatsen, kiezen voor het beweegpad”, zegt directeur Femke van Sommeren van De Bolderik. Het pad is bedoeld voor alle leerlingen van de school. De kleuters van Annick van Tilburg, leerkracht groep 1 en 2, kruipen door het beweegpad in de huid van een kikker die van waterlelieblad tot waterlelieblad springt. En kinderen uit de bovenbouw zien op de grond hoe groot een vierkante meter is en hoe ze die kunnen berekenen.

Beweeg je Wijs

Onderdeel van de onderwijsvisie van De Bolderik is Beweeg je Wijs. Het is ook de naam van een onderwijsprogramma, geïntroduceerd door Esther Mollema van De Schatkist Remedial Teaching in Heeswijk-Dinther, die de school in groep 1 tot en met groep 4-5 hanteert. ,,Daarbij gaan bewegen en spelen hand in hand met leren. Ook in groep 6 tot en met 8 komen wekelijks extra bewegend leeractiviteiten aan bod in de klas”, zegt directeur Van Sommeren.​ Zij heeft al verschillende reacties gehad van andere scholen in de omgeving die interesse hebben in het beweegpad van De Bolderik. ,,Iedereen is welkom om bij ons een kijkje te komen nemen.”