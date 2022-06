Sprookjesachtige video-animatie blikvanger in Museum Krona in Uden

UDEN - Kerken lopen leeg, maar de Bijbel is springlevend. Museum Krona in Uden toont 105 proefdrukken die Salvador Dalí maakte als Bijbelillustraties. Ze waren nooit eerder in Nederland te zien. Door ze te koppelen aan de wereld van video-animaties en computergames boort Krona een in de kunstwereld bijna onontgonnen gebied aan. Pakkend voor jong en oud.

Een bonte, mythische stoet trekt over de wand in de hal van Museum Krona. Voorop Drie Koningen, te paard en kameel. Dan een slurf, het begin van een olifant op heel hoge poten. De video-animatie van Wim Trompert blaast leven in de Bijbelse afbeelding van Dalí op muziek van Eric Satie. Een geweldige blikvanger, sprookje en wegwijzer. Links naar de Dalí-expositie, rechts naar de videokunst en -games. Het kan meteen al niet meer stuk.

Bij de opening van de tentoonstelling Dalí, Surrealisme, Games, zaterdag 4 juni konden bezoekers zich onderdompelen in de magische sfeer van de veelzijdige kunstenaar Dalí en games geïnspireerd op zijn werk en op de Bijbel. Gastcurator Frank Bosman ging in op de populariteit van de Bijbel in games en beeldend kunstenaar Niels Broszat vertelde over NFT’s, digitale kunst, die de cultuur zullen opschudden.

Er was een schilderworkshop in de tuin en bezoekers konden videogames proberen en kennismaken met de kreeftenfascinatie van Dalí. Visboer Ron Koks trakteerde op een kookdemonstratie en diste tal van wetenswaardigheden op over Dalí en de kreeft, in voorbije eeuwen voedsel voor gevangenen en varkens en ‘nu het nieuwe goud’.

Salvador Dalí (1904-1989) is voor velen vooral een excentrieke, ijdele, surrealistische schilder. Een man uit de vorige eeuw. Maar in de tentoonstelling toont Krona een andere kant van hem. Zijn met de hand gesigneerde proefdrukken van de complete serie van 105 Bijbelse voorstellingen (van de verzamelaar Richard H. Mayer) zijn voor het eerst in Nederland te zien.

Donkere wolk

Expressionistisch werk opgebouwd uit vlekken en kleurexplosies. Soms realistisch, soms mystiek of surrealistisch, meestal onheilspellend. Al boven Adam en Eva in het Paradijs hangt een donkere wolk. De illustraties waren bestemd voor de legendarische Bijbel van de Milanese uitgever Rizzoli, een gezocht en kostbaar werk. Maar alleen de proefdrukken tonen de illustraties in volle glorie. Voor het boek zijn de prenten bijgesneden. Daarnaast zijn er tien afbeeldingen geïnspireerd op het boek Der Mann Moses und die Monotheïstische Religion van Sigmund Freud.

Eigenwijs handje

Conservator Wouter Prins spreekt van de beste Bijbelillustraties van de vorige eeuw. Hij wijst op de schepping van de mens die echt aan het stof van de aarde lijkt te zijn ontsproten. “Kijk een eigenwijs handje steekt er bovenuit”, zegt hij. Bijzonder is ook de afbeelding van Abraham, en profiel weergegeven alsof hij uit een rots is gehouwen. Raak getroffen is de afbeelding van de gestorven Christus, liggend weergegeven in verkort perspectief. Eerst grote voeten, aan het eind een vreedzaam ogend gezicht. Het is volbracht.