Spullen voor beroepsmatige hennepteelt gevonden bij inval Venhorst, man (32) aangehouden

Voor elk kind van Buro Lima een eigen kamertje

27 november HEESWIJK-DINTHER - De gordijnen hangen al, de lampen bijna, maar tegelijkertijd wordt er ook nog geschroefd en geschilderd. Het is chaos en drukte maar toch loopt iedereen bij Buro Lima met een grote lach op zijn gezicht rond. De eerste van de drie nieuwe woonhuizen is bijna klaar. Vrijdagavond slapen acht kinderen in hun nieuwe kamertje.