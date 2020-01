Staalconstructie moet omvallen van Boekelse molen voorkomen

Progres­sief roept Wijdeven op om wél te spreken over kwestie rond (oud-)burgemees­ter Heijmans

20:13 HEESCH - Progressief Bernheze roept wethouder Rien Wijdeven op om donderdag in de gemeenteraad wél openheid te geven over zijn rol in de ‘affaire Heijmans’. Eerder deze maand weigerde Wijdeven vragen van de pers te beantwoorden.