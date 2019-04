Staande ovatie voor The Passion in Heeswijk-Dinther

HEESWIJK-DINTHER - In de Muziekfabriek in Heeswijk werd vrijdag, zaterdag én zondag The Passion opgevoerd, het klassieke lijdensverhaal van Jezus in een modern jasje. Het samenwerkingsproject tussen muziekvereniging Servaes, koor La Orféon en vijf zangers, geschreven door Mark Konings en Lambert van der Ven was een groot succes.