Stadhuisplein in Veghel korte tijd afgesloten na verkeersongeval met drie voertuigen

Hellegers over reeks woningslui­tin­gen na drugs: ‘Het is topje van de ijsberg’

9 december UDEN - Uden blijft hard optreden tegen mensen bij wie in de woning of het bedrijf te grote hoeveelheden drugs worden aangetroffen, al is het maar om anderen te waarschuwen. ,,De recente sluitingen in Uden zijn slechts het topje van de ijsberg, dat weten wij ook wel”, zegt burgemeester Henk Hellegers. ,,We houden het niet tegen maar we gaan wel door.”