Stagiair bij tandartspraktijk lekt persoonsgegevens politieagent: ‘Ik vond het gewoon grappig’

DEN BOSCH/MAASHORST – ,,Wie ik nu toch in mijn stoel heb zitten...” Een 35-jarige student mondzorgkunde uit de gemeente Maashorst zag in april 2018 verbaasd dat een agent patiënt was in tandartspraktijk waar hij stage liep. Hij kende die man en had hier een negatieve ervaring mee gehad. Dit moesten zijn vrienden weten!