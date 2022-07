Standwerkers op kermismarkt Uden: ‘Geen floppie maar gewoon Toppy’

Zangers doen bij Markant Uden auditie voor theaterpro­duc­tie Passie voor Pasen: ‘Het liefst willen we mensen uit Maashorst’

UDEN - Do, re, mi, fa, so, la, ti, do. Het is het enige geluid dat ontbreekt op de gangen van Markant Uden op deze muzikale zondag. Kandidaten zitten klaar om auditie te doen voor het koor en achtergrondzangers in theaterstuk Passie voor Pasen.

11 juli