Stank De Elzen Boekel niet nog verder terug

BOEKEL - Hoezeer de fracties DOP en GVB ook hun best deden, de stank in de Boekelse buurtschap De Elzen gaat niet verder omlaag dan de 20 odeureenheden die het college voorstelt.

Woordvoerder Matt Kanters van DOP en fractievoorzitter Jeanne van Eert van GVB praatten zich deze donderdagavond de blaren op hun tong om een door hen samen opgesteld wijzigingsvoorstel door de raad aangenomen te krijgen. Zij vinden dat de zogeheten achtergrondbelasting maximaal 14 odeureenheden mag zijn. Het college wil niet verder gaan dan 20.

Ellenlange rechtszaken

Quote Alle onderne­mers op De Elzen zitten nu ‘in de meewerk­stand’ Martijn Buijsse ,,Veertien zou inderdaad beter zijn, maar dat is niet haalbaar", vond wethouder Martijn Buijsse. ,,Het zal leiden tot juridische geschillen en planschade, ellenlange rechtszaken.” Volgens hem zitten alle ondernemers op De Elzen nu ‘in de meewerkstand'. Buijsse vreest dat de raad dat gaat weggooien.

Arbitrair

Jeanne van Eert (GVB) wees erop dat ook bij het collegevoorstel kans op juridische procedures bestaat, gezien de door twee varkensboeren ingebrachte zienswijzen. Die lieten daarin weten onaangenaam verrast te zijn door de plannen van de gemeente en zich onevenredig benadeeld te voelen. ,,De onderbouwing van het college is net zo arbitrair als het onze”, zei Van Eert.

De opmerking van CDA-woordvoerder Harm de Bruin dat zijn fractie voor resultaat gaat, ontlokte Matt Kanters (DOP) de opmerking: ,,Stem dan voor ons wijzigingsvoorstel.”

Leefklimaat matig tot slecht

Kanters probeerde nog een keer het CDA op andere gedachten te brengen: ,,Met de door het college voorgestelde geurnorm blijft het leefklimaat van veel burgers in De Elzen matig tot slecht. Nemen we daar genoegen mee als raad? Wij hebben toch ook een zorgplicht in de richting van onze burgers.”

Quote Wij hebben toch ook een zorgplicht in de richting van onze burgers Matt Kanters

Het CDA was niet te vermurwen en stemde, samen met de VVD, tegen het wijzigingsvoorstel dat daardoor met 8 tegen 7 stemmen werd verworpen. DOP en GVB stemden op hun beurt ’met pijn in het hart’ tegen het collegevoorstel.

Saneren varkensbedrijf

De gemeenteraad stemde wel unaniem in met het plan om het varkensbedrijf van Twan van den Heuvel op de Elzen te saneren. Het krijgt een andere bestemming en Van den Heuvel krijgt in ruil een aantal ruimte-voor-ruimtetitels. Waar die komen wordt in de overeenkomst met Van den Heuvel niet genoemd.

Geluidscontouren vliegbasis

,,Een open eindje", vond Harm de Bruin (CDA). Op vragen van de raad antwoorde de wethouder dat die waarschijnlijk komen op de Biesthoek, tussen Boekel en Volkel. De wethouder moet alleen nog met de vliegbasis overleggen of daar vanwege de geluidscontouren wel gebouwd mag worden.

Voskuilen Venhorst

Matt Kanters (DOP) vond de kosten van anderhalve ton voor de gemeente erg hoog. ,,Wat betekent dat straks bij de andere locaties op De Elzen die we willen saneren", wilde hij van de wethouder weten. Die liet weten dat er een fikse bijdrage komt vanuit de Regiodeal. En met Ronnie Braks, een van de ondernemers op De Elzen, wordt gesproken over een project in nieuwbouwplan De Voskuilen in Venhorst, ter compensatie.