Stappers van Dansen&Sjanzen staan te trappelen van ongeduld, eindelijk mogen ze weer

Het is inmiddels vijf jaar geleden dat John van Bergen met het idee kwam voor een speciale stapavond voor mensen met een beperking. Van Bergen merkte als vrijwilliger bij dansschool Animo op, dat er behoefte was aan een eigen uitgaansavond voor mensen met een verstandelijke beperking. Samen met Brownies & Downies pakte hij dat op. ,,Onze kanjers uit de regio vinden het geweldig om eens in de vier maanden veilig op stap te kunnen en in een écht café. Sinds 2018 kan dat bij Willy’s Café. Er komen ook mensen met een lichamelijke beperking en ook de begeleiders genieten van deze avonden”, stelt Van Bergen. ,,We zijn in vijf jaar tijd alleen maar gegroeid. Toen onze stapavonden door corona stilvielen, stelde Bart Krijnen met succes online radio uitzendingen voor. Met muziekverzoekjes en felicitaties aan elkaar.”