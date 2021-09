Start Goede Doelen Week Uden: ‘de rammelende collectebus is gelukkig uitgestorven’

Het is het tweede jaar dat de collectes voor de zeventien landelijke fondsen, zoals Amnesty International, de Hartstichting en Alzheimer Nederland, in Uden gezamenlijk opgehaald worden. ,,Het geluid van de rammelende collectebus is gelukkig uitgestorven”, zegt Jan van den Boom, voorzitter van de Goede Doelen Week. ,,Gelukkig, want veel inwoners vinden het niet fijn om zo vaak een collectant aan de deur te krijgen. Speelt ook mee dat men steeds minder contant geld in huis heeft, en pinnen aan de deur is er niet bij.”

Kan beter

Vorig jaar zou de eerste Udense editie van de Goede Doelenweek in april gehouden worden. Corona gooide roet in het eten. ,,We hebben toen in allerijl een andere manier van collecteren op poten gezet; met een envelop in de bus, met daarin een QR-code. Dat hebben we in september gedaan.” De opbrengst was niet verkeerd: 48.000 euro werd er in Uden ingezameld. Maar dat kan beter, denkt Van den Boom. ,,Vorig jaar hebben we de enveloppen in de bus gedaan. We denken dat door aan te bellen, de respons van de Udenaren groter zal zijn. Uit andere gemeenten hebben we gehoord dat het twee keer zoveel op kan leveren.”

Vijf manieren om geld te geven

Aanvankelijk was het de bedoeling dat de collectanten van Udense Goede Doelen Week twee keer langs zouden komen; om de enveloppen te brengen, en om ze later weer op te halen. Omdat er toch nog coronamaatregelen gelden, en ook om de vrijwilligers een beetje te ontlasten, is er nu voor gekozen ze alleen langs te brengen.

,,Mensen kunnen op vijf verschillende manieren geld geven”, zegt Van den Boom. ,,Ze kunnen het geld in de envelop stoppen en die envelop inleveren op zestien plaatsen in Uden, of bij de supermarkten waar op vrijdag en zaterdag vrijwilligers zullen staan. Ze kunnen ook de QR-code scannen die in de envelop zit, ze kunnen naar onze website gaan en daar op de doneerknop klikken, dat is dus via Ideal. Ze kunnen een automatische incasso afgeven, én ze kunnen natuurlijk ook gewoon geld overmaken naar onze bankrekening.”

Volkel en Odiliapeel

In Volkel en Odiliapeel worden de collectes al langer op deze manier opgehaald, naar tevredenheid. Hoewel de organisaties afzonderlijk van elkaar opereren, is besloten dezelfde data te kiezen. De Goede Doelen Week is van 20 tot en met 25 september, en in die periode kunnen de gevulde enveloppen ingeleverd worden. Digitaal geld overmaken kan al vanaf zondag. ,,Mensen die willen doneren kunnen aangeven naar welk goede doel hun geld moet gaan. Ze kunnen ook een algemene gift geven. Vorig jaar was ongeveer dertig procent van de giften algemeen.”