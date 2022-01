Steeds meer mensen stappen over van IBN naar reguliere baan

De cijfers worden bevestigd door Monique van der Velden, directeur Participatie en Impact bij IBN. Dat is het sociaal werkbedrijf voor deze regio dat met het hoofdkantoor In Uden gevestigd is en dat beschikt over werkbedrijven in onder andere Oss en Veghel. ,,Vooral voor deze mensen - maar ook voor ons als organisatie - is dit een hele positieve ontwikkeling.”