Steen op auto gegooid bij ziekenhuis Uden

'Luister­café pas geslaagd als ik na weekend nog steeds de muziek draai'

15:00 VEGHEL/OSS Het Luistercafé aan de Veghelse Noordkade is aan de vijfentwintigste editie toe. De Oostenrijkse componist Franz Schubert is vrijdag 3 mei aan de beurt. 'In feite was hij wat wij nu een singer-songwriter noemen.'