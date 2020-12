Stefan is weer thuis na tocht langs poppodia, met ruim 11.000 euro, én een ontstoken enkel

UDEN - Hij is weer thuis. Of nou ja thuis: Stefan School is bij De Pul in Uden, waar hij werkt, en waar hij zeven dagen geleden de barre fietstocht begon langs deuren van gesloten poppodia. Hij wilde aandacht vragen voor livemuziek, die nu nergens meer te horen is, en hij haalde ondertussen geld op voor de stichting No Guts No Glory, die leuke dingen organiseert voor mensen met kanker.