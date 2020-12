Stefan van De Pul fietst meer dan 1500 kilometer, langs alleen maar dichte deuren

,,Ja, mijn knieën doen toch wel een beetje pijn, en mijn enkel af en toe. Maar spierpijn heb ik dan weer helemaal niet gehad, tot nu toe.” Stefan School, 32, uit Eindhoven, programmeur bij De Pul, is fit, maandag, op dag 4, als hij zich over de Afsluitdijk laat rijden, waar fietsen verboden is. Hij had geen tijd om te trainen, want het idee voor deze rondrit langs ‘s Neerlands poppodia ontstond pas kort geleden. Hij fietst langs bij alle collega’s van De Pul, van Muziekgieterij in Maastricht tot Oosterpoort in Groningen, en van Metropool in Enschede tot het Paard in Den Haag. ,,We waren aan het videobellen over Open Club Day, een dag, in februari, waarop alle clubs in Europa hun deuren open gooien. En iemand van een club in Hamburg, in Duitsland, vertelde dat ze een poster aan het maken waren van alle dichte deuren van de clubs in Hamburg. Toen dacht ik: dat gaan wij ook doen! Maar dan van heel Nederland.”