Stellage komt naar beneden in Udens bedrijfspand, beknelde man bevrijd door de brandweer

‘Taxustaxi’ gaat weer op pad om snoeisel op te halen

11:22 UDEN/OSS - De Stichting Taxus Taxi gaat vanaf 1 juni weer taxussnoeisel inzamelen, dat nodig is in de strijd tegen kanker. Vanuit Oss gaan de auto's in de verre omgeving op pad. Vorig jaar was de opbrengst 346.000 kilo.