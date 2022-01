Stephan zoekt dame voor wie hij 30 jaar geleden in Uden biljet van 10 gulden scheurde: 'Dat was toen best veel geld'

UDEN - Stephan Damen (50) had een gezellige avond met een dame in Sergeant Pepper’s in Uden. Aan het eind van de avond scheurde hij een tienguldenbiljet in tweeën. De ene helft gaf hij aan de dame, de andere helft bewaarde hij: ,,Als het lot het ons gunstig gezind is, wordt dit tientje weer één geheel”, zei hij toen. Dertig jaar later vond hij ‘zijn’ gescheurde tientje op zolder, maar wie heeft de andere helft ook alweer?

,,Ik zou niet meer weten hoe ze heet of hoe ze eruitziet", zegt Damen. ,,Wat ik wel weet is dat ze niet vaker in de Pepper's kwam of een bekende via via was. Dan had ik dat tientje namelijk nooit doormidden gescheurd. Dat was best veel geld voor ons”, zegt hij lachend.

Het moment dat Stephan het tientje doormidden scheurde, weet hij zich nog wel voor de geest te halen. ,,Het kan op twee plekken gebeurd zijn: bij het biljart of aan de andere kant van de bar. Sergeant Pepper's was in die tijd niet bepaald groot. De lichten waren al aan en het nummer Goodbye van Spargo werd gedraaid. Dat was in die tijd vaste prik”, zo schetst hij de bewuste avond begin jaren negentig.

Pepper's place to be

Stephan is in die tijd begin twintig en werkt in de wegenbouw. Vanuit zijn woonplaats Veghel ging hij wekelijks naar het café in Uden. ,,In die tijd gingen we met een groep iedere week naar Sergeant Pepper's. Om acht uur ‘s avonds ging het open en om half negen was het al bomvol. Wij waren er vaak al om kwart over acht en bleven tot sluitingstijd.”

De ochtend na de bewuste avond stopt Stephan zijn gescheurde tientje in een lijstje en zet het op de schouw neer. Daar heeft het nog een hele tijd gestaan voordat het fotolijstje op zolder belandde. ,,Onlangs heb ik met mijn vrouw de zolder opgeruimd en toen kwam ik het lijstje weer tegen. Daarop besloot ik op goed geluk een oproepje op Facebook te plaatsen om weer in contact te komen met de dame.” Of zijn huidige vrouw dat ook een goed idee vindt? ,,Mijn huwelijk is super en zij vindt het wel een grappig verhaal.”

Tekst gaat verder

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Koffietje doen

De dame in kwestie heeft zich nog niet gemeld, maar als ze dat wel doet dan lijkt het Stephan leuk om weer af te spreken. ,,Ik ga er vanuit dat zij inmiddels ook getrouwd is of een vriend heeft. Het lijkt mij dan hartstikke leuk om met z'n vieren bij Sergeant Peppers af te spreken en te horen hoe het gaat en wat de jaren hebben gebracht. Mits de horeca dan weer open is natuurlijk.”

Bent u de dame in kwestie of weet u wie het halve tien gulden biljet bezit? U kunt mailen naar: internet@bd.nl



Kijk hier naar onze meest bekeken video's

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.