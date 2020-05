Sterftecijfers zakken ook in deze regio terug, in Bernheze minder hard dan elders

OSS/UDEN/MEIERIJSTAD - Net als in de rest van het land neemt de sterfte in coronabrandhaard Oost-Brabant de laatste weken sterk af. Het normale niveau was twee weken geleden echter nog lang niet bereikt, zo blijkt uit cijfers die het CBS vrijdag publiceerde. In Bernheze bijvoorbeeld overleden in de week na Pasen nog drie keer meer mensen dan normaal.

De wekelijkse update van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) geeft een vollediger beeld van de sterfte per gemeente dan de cijfers van het RIVM, omdat daarin alleen de coronadoden worden geregistreerd die zijn getest. Veel mensen die thuis of in een zorginstelling overlijden worden daardoor niet meegeteld. Door de sterftecijfers van het CBS te vergelijken met de gemiddelde weekcijfers van voor de coronauitbraak ontstaat een completer beeld.

Zo blijken in Bernheze in week zestien 18 inwoners te zijn overleden. Dat zijn er zeven minder dan een week daarvoor en tien minder dan op de piek in week veertien. Maar in de eerste tien weken van het jaar was de gemiddelde sterfte in deze gemeente nog 5,8.

Piek van 80 doden

Meierijstad komt van een piek met 80 doden in week veertien. Twee weken geleden waren dat er nog 30. Normaal gesproken ligt dat cijfer rond de 14. Uden noteerde 15 overlijdens in dezelfde week. Het gemiddelde ligt in deze gemeente normaal op 6,2. Boekel noteerde 3 doden in week zestien. Dat waren er een paar weken eerder 14.