Steven uit Veghel strijdt ondanks zijn beperking toch in De Alleskunner

VIJF JAAR MEIERIJSTAD Meierij­stad moet meer durven, vindt Beyza: ‘Liefst meer flats en een universi­teit’

VEGHEL - Meer flats en gestapelde landbouw. Dat zou Beyza Unal, die als enige jongere in een ‘denktank’ over de toekomst van Meierijstad zit, graag zien in haar woonplaats Veghel én haar gemeente. ,,En waarom niet een universiteit of hogescholen in Meierijstad?”

11:18