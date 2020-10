Stichting Uden Wereldwijd geeft 25.700 euro aan projecten in derdewereldlanden

Zwerfhond Guus is weer ‘thuus’, op Ekkersrijt gevangen

26 oktober VEGHEL/EINDHOVEN - Guus is weer thuus. De ontsnapte hond die afgelopen weken door de wijde regio Eindhoven-Veghel zwierf is maandag gevangen op industrieterrein Ekkersrijt in Son en weer veilig bij zijn baasjes in Nuenen.