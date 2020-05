Stickers en infozuilen wijzen publiek de weg in centrum Uden

Het winkelcentrum krijgt vandaag honderden vloerstickers die de looproutes aangeven plus grote infozuilen die het publiek vragen om afstand te houden. Op drukke dagen komen er nog serviceteams op straat bij en - voor de vrolijke noot- straatacts zoals een controleur met een duimstok van 1,5 meter.

Om de 20 meter een sticker

,,Er is genoeg ruimte in het centrum van Uden maar we doen er alles aan om het voor het publiek zo veilig mogelijk te maken”, zegt centrummanager Peter van den Elsen. In overleg met de gemeente, horeca en winkeliers is er daarom een pakket maatregelen genomen.

Meest in het oog springend zijn acht grote informatiezuilen - vier meter hoog - op strategische plekken voor het winkelend publiek. Die palen worden deze ochtend neergezet, aansluitend worden er enkele honderden stickers in het centrum geplakt om de looproutes aan te geven. In het bekende achtje van Uden -Marktstraat-Sacramentsweg-Galerij-Promenade komen om de twintig meter stickers op de grond, zo ook in de Passage en op het Brabantplein. Een team van Udense ondernemers in speciale kleding is op de been om het publiek te helpen of op de regels te wijzen.

Geen blokkades

Om duidelijk te maken dat het winkelcentrum ook terug is bij het ‘nieuwe normaal’ hebben de ondernemers besloten om, net als de horeca, op 1 juni - tweede pinksterdag - om 12.00 uur weer open te gaan. De centrummanager is niet bang dat het op deze extra koopzondag meteen te druk wordt in Uden. Met de ondernemers zijn duidelijke afspraken gemaakt om zo min mogelijk blokkades op te werpen: dus uitstallingen dicht bij de winkel, zo ook wachtrijen liefst tegen de gevel aan en niet dwars over de winkelstraat zoals nu af en toe nog gebeurt.