Stijgende energielasten drukken Maashorst even in het rood

Schiet­sport­club vreest wapens te moeten neerleggen als Heeswijks dorpshuis sluit

HEESWIJK-DINTHER - Ze willen en kúnnen niet zomaar weg uit het Willibrordcentrum, het dorpshuis in Heeswijk-Dinther. Voor schietsportvereniging Hedilo is verhuizen een rampscenario want waar moeten ze met heel hun hebben en houden dan naartoe? ,,Zonder goed alternatief houden we op te bestaan. Help ons!”

18 september