Stikstofregels raken ook de boeren van Boer Zoekt Vrouw

Nee, Jos Sloot, bij BZV-volgers bekend als Boer Jos ‘van de gladiolen’, was woensdag niet in Den Haag om te protesteren. Hij had het te druk met de organisatie van ‘TV-Boer is Troef’, de streekproductenmarkt vol agrariërs met een Boer Zoekt Vrouw-verleden.

Maar bij de eerste actie op 1 oktober stond hij wel op het Malieveld, vult Sloot direct aan. En deze week voelde hij wel helemaal mee met zijn actievoerende collega's: ,,We zijn wat dat betreft één grote familie. Iedereen heeft er een mening over en dat zal zaterdag te horen zijn. De markt is er niet voor opgezet maar als mensen er naar vragen dan zullen wij onze mening geven.’’

Whatsappgroep

‘Wij’, dat zijn twintig boeren en boerinnen die ooit met hulp van Yvon Jaspers op zoek gingen naar een lief. Meedoen aan het goed bekeken tv-programma schept een band, aldus Sloot. Veel oud-deelnemers zitten in een whatsapp-groep. Vanuit dit onderlinge contact ontstond het idee voor een streekproductenmarkt. Zaterdag is de derde editie in Boekel, van 11 tot 17 uur op het erf van Boerin Steffi Verhagen, de paardenfokster.

Bezoekers moeten 5 euro entree betalen en kunnen dan bijvoorbeeld aardbeien van Boer Geert kopen of tulpenbollen van Boer Tom. Geld verdienen is echter niet het belangrijkste doel, benadrukt Sloot: ,,We vinden het gezellig om weer eens onder elkaar te zijn. En vooral willen we vertellen over ons werk en onze producten.’’

‘1.500 varkens kwijt’