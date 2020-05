Stomdronken vrouw slingert over A50 en valt uit auto bij controle

Nooit meer gemekker in het sportpark Uden, de dierenwei­de is leeg

19 mei UDEN - De populaire dierenweide in het sportpark Uden is dicht. De beesten die er liepen zijn uit voorzorg overgebracht naar de Kinderboerderij in Uden. Het beheer van de dierenweide aan de Boekelsedijk was niet langer meer te doen en de dieren werden er ook te dik door al het extra voer dat ze stiekem kregen.