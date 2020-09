Stones-fan wijdt na ‘Sympathy for the devil’ al 25 jaar haar leven aan God

UDEN - Als jong meisje uit Vaassen op de Veluwe was Mia Gorkink een fervente fan van de Rolling Stones. Inmiddels heeft de 48-jarige de popmuziek afgezworen en woont ze als zuster Bernadette bij de Birgittinessen in Uden. Op 8 september alweer 25 jaar.

Haar tongval verraadt haar Veluwse herkomst. ,,Ik ben katholiek opgevoed en ik had altijd het verlangen ‘iets’ in het klooster te doen.” Ze lacht: ,,Ik speelde heilige mis met een vriendinnetje en droeg mijn trui als een soort sluier over mijn hoofd.”

Niet meer naar de kerk

Toen Mia ouder werd sprak het geloof haar niet meer aan. Ze ging niet meer naar de kerk. ,,Ik sloeg de weg van de Stones en de Beatles in. En ik ging samenwonen met mijn vriend. Maar ik ontdekte al snel dat dat het toch ook niet was. Ik zocht naar meer.”

,,En, heel vreemd, steeds als ik een afbeelding zag van Bernadette Soubirou, het herdersmeisje aan wie Maria verscheen in Lourdes, begon ik te huilen. Ik weet niet waarom.”

‘Janken’

In 1992 besloten haar ouders met een busreis naar Lourdes te gaan. ,,Heb jij geen zin om mee te gaan in plaats van vader, vroeg mijn moeder. Om haar een plezier te doen stemde ik in. Ik wilde weleens zien waarom ik steeds zat te janken.”

,,Bij aankomst in Nevers zag ik een gipsen beeld van Bernadette. Ik kreeg het gevoel alsof mijn maag begon te draaien. Ik heb daar zeker twintig minuten zitten huilen en hyperventileren. In mijn onderbewustzijn voelde ik: Bernadette, ik wil zijn zoals jij.”

Min of meer gedwongen

Mensen zeiden dat ik was bekeerd. ,,Daar wilde ik niks van weten. Wist eigenlijk ook niet wat het was. In Lourdes wilde ik niet naar de kerk. Daar wilde ik niks mee te maken hebben. Mijn moeder heeft me min of meer gedwongen. Ze zei: wèl naar Lourdes gaan maar niet naar de kerk, dat gaat écht niet.”

Uitgemaakt

Op de terugweg raakte ze met een medepassagier in gesprek over het geloof. Die gaf haar een boekje over de Heilige Birgitta. ,,Nooit van gehoord.” Terug op de Veluwe kwam ze tot de conclusie dat ze verder wilde met het geloof. ,,Iemand zei dat ik het moest uitmaken met mijn vriend. Dat heb ik diezelfde avond nog gedaan. En de volgende dag heb ik mijn spullen opgehaald.”

Dan begint een zoektocht naar een geschikte kloosterorde. Dat werden uiteindelijk de Birgittinessen in Uden. ,,Ik heb lang getwijfeld. Uiteindelijk ben ik op 8 september 1995 ingetreden.”

Je denkt na over het celibaat

Het valt volgens Bernadette zeker in het begin niet mee om je vrije leven op te geven en te gehoorzamen aan moeder-overste. ,,Je hebt geen beschikkingsrecht meer over materiële zaken. Zo vond ik het in het begin best vernederend om aan moeder-overste te vragen of ik maandverband mocht kopen.”

Niet de hele dag bidden

De Birgittinessen zijn slotzusters, ze komen dus niet op straat. ,,We mogen wel naar de dokter of de tandarts en eens in de vijf jaar op familiebezoek. En in tegenstelling tot wat de buitenwacht vaak denkt bidden we echt niet de hele dag: er moet hier ook gepoetst worden, we hebben huishoudelijke taken, de oudere zusters moeten verzorgd worden. Ik ben portierster en telefoniste. Dus er is genoeg te doen.”

En de Stones? Die heeft ze afgezworen. ,,Ik beluister wel religieuze muziek. De andere zusters houden van Gregoriaans. Ik hoor liever Kees Kraayenoord en Michael W. Smith. Dat spreekt me meer aan.”

Corona

Het jubileum wordt 8 september in besloten kring bescheiden gevierd. Mede vanwege corona. ,,Misschien dat er in de mis even aandacht voor zal zijn. En er is natuurlijk een gebakje.”