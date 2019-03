Stork sluit zijn vestiging in Veghel

De reorganisatie raakt ongeveer tien procent van het Stork-personeel in Nederland. In totaal gaat het om circa 310 arbeidsplaatsen. De verwachting is dat na herplaatsingen en natuurlijk verloop nog 250 arbeidsplaatsen in Nederland komen te vervallen, stelt vice-president Human Resources Igor Vermeulen. Hoeveel mensen van de vestiging in Veghel het treft, wil hij niet zeggen. ,,Aangezien het een onderdeel van het sociaal plan is om medewerkers zoveel mogelijk te herplaatsen, is het niet opportuun om op het aantal gedwongen ontslagen voor de Stork vestiging in Veghel in te gaan", laat hij weten. Ook wil hij geen informatie geven over de datum van sluiting. De ondernemingsraad van het bedrijf is om advies gevraagd en heeft in februari advies uitgebracht. Er is een sociaal plan.