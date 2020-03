Stormloop op coffeeshop Guna Guna Uden: ‘Het was werkelijk bizar’

Ook Zwijsen en Fioretti College Veghel gaan over op thuisonder­wijs

13:00 VEGHEL - Na het Udense College hebben ook het Zwijsen College en Fioretti College in Veghel besloten om komende weken over te schakelen op thuisonderwijs. Technisch is dat een hele operatie waarvan de schoolleiding verwacht dat die in de loop van dinsdag is afgerond zodat scholieren thuis de lessen kunnen volgen.