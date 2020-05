Straf voor politieman die nauw contact had met ‘cybercharlatan’ Van Rijbroek uit Veghel

Van Rijbroek werd begin 2018 ontmaskerd als ‘cybercharlatan’ na een veelbesproken uitzending van Nieuwsuur. Sinds Van Rijbroek in zijn leven kwam vecht Sanderink aan de lopende band rechtszaken uit en zijn alle topmensen van Centric vertrokken. Uit onderzoek van De Twentsche Courant Tubantia bleek dat de Brabantse al vaker dit desastreuze effect had op bedrijven en ondernemers.

‘Ries’ gaf informatie

Deze krant onthulde in december vorig jaar bovendien dat Van Rijbroek in nauw contact stond met een digitaal rechercheur van de politie Oost-Brabant. Deze politieman, die ze ‘Ries’ noemde, voorzag haar van informatie, gaf haar advies en prees haar vermeende capaciteiten bij de presentatie van haar boek in het Amstel Hotel, in januari 2019.

Niet blij

De superieuren van de rechercheur waren niet blij met het contact, zo bleek destijds uit de antwoorden van woordvoerder Marleen Draisma van de politie-eenheid Oost-Brabant op vragen van De Twentsche Courant Tubantia: „De leiding van de eenheid Oost-Brabant is op de hoogte van contacten tussen de betreffende medewerker en mevrouw Van Rijbroek. In overleg met betreffende medewerker is afgesproken dat er geen contact meer zou zijn tussen beiden. Wij onderzoeken of en op welke wijze nog contact is geweest tussen beiden en zullen op basis van die informatie bekijken of er vervolgstappen noodzakelijk zijn.”