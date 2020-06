Straten rond klooster Veghel nu al druk, hoe moet dat met nog 250 woningen erbij?

Aan de Burgemeester de Kuijperlaan in Veghel is het afgelopen jaar op de plaats van het voormalige ziekenhuis Bernhoven een compleet nieuwe woonwijk gebouwd, het Kloosterkwartier. Ook heeft projectontwikkelaar Zenzo plannen om in het kloostergebied 260 woningen te bouwen. Maar de wegen in het gebied zijn nog altijd hetzelfde, ze dienen zelfs als ontsluitingsweg. Of ze worden aangepast is nog niet bekend. De gemeente moet daarin zijn verantwoordelijkheid nemen, vindt een bewoner van de straat, die hierover een brief heeft geschreven aan de politiek van Meierijstad.