Streekderby tussen Blauw Geel en UDI wordt eindelijk weer gespeeld

2,5 uur Fabriek Magnifique live, in afwachting van de editie 2022

25 juli VEGHEL - Hoeveel mensen er hebben gekeken, blijft gissen maar de organisatie is in elk geval dik tevreden over de livestream van Fabriek Magnifique die zaterdagavond werd uitgezonden. Met een programma van ruim 2,5 uur muziek, optredens en informatie was er dit weekeinde toch nog een beetje festivalsfeer in Veghel.