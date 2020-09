Streep door optochten en carnavalsballen in Heesch, Nistelrode en Vorstenbosch

Veghelaar krijgt in hoger beroep lagere celstraf voor messteek in hart partner

11 september DEN BOSCH/VEGHEL - De partner van Veghelaar R. van der A. verkeerde in ‘acuut levensgevaar’, nadat de man haar met een mes in het hart stak. De 56-jarige Van der A. maakte zich op 25 februari 2018 dan ook schuldig aan een ‘poging tot doodslag’. Het gerechtshof in Den Bosch legde hem gistermorgen in hoger beroep hiervoor een celstraf op van 6 jaar, ook voor een ‘bedreiging’ eerder die avond in de Afzakkerij. Eerder was nog acht jaar celstraf opgelegd.