Streep door uitbreidingsplan bouwbedrijf Van de Ven Veghel, omdat varkenshouder anders in de klem komt

Jezus en zijn apostelen verbeeld door mensen met het syndroom van Down op nieuwste aankoop Museum Krona

UDEN - Voor de coronacrisis viel er in Uden al even een glimp te zien van The Last Supper. Vanaf 5 maart maakt Museum Krona ruim baan voor het aansprekende vijfdelige fotowerk dat inmiddels is aangekocht. ,,Het heeft een enorme impact op mensen, hebben we gemerkt.’’

18 februari