Strengere regels voor huisvesting migranten in 't Oventje

Veghelaar Mercy John sprakeloos door nummer 1 plek Top 2000: ‘Trots dat dit nummer mensen bijblijft’

7 december VEGHEL - Mercy John is er even sprakeloos van. Zijn nummer Roller Coaster, dat de Veghelaar samen met Danny Vera schreef, stoot Queen van de troon en is de nieuwe nummer 1 van de Top 2000. ,,Er lijkt geen eind aan het succes te komen.”