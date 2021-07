Stress en kopzorgen weg: woningen Bernhardshoeve Veghel kunnen nu tóch afgebouwd worden

BzV-boe­rin Steffi en familie erg teleurge­steld over reactie buurt op plan ‘ruiterho­tel’

10 juli DEN HAAG/BOEKEL – De Boekelse familie Verhagen is erg teleurgesteld over de houding van haar buren in een conflict over het ‘Ruiterhotel’-plan aan de Riethoven in Boekel.