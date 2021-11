Strijd om mestfabriek Nistelrode ligt nu bij hoogste rechter

DEN HAAG/NISTELRODE - De Raad van State maakt over een kleine zes weken bekend of mestverwerker Jennissen zijn bedrijf aan de Loosbroekseweg in Nistelrode nieuw leven kan inblazen. Dan wordt duidelijk of de vergunning overeind blijft die de provincie Noord-Brabant heeft verleend voor de verwerking van 72.000 ton mest per jaar.