Strijd om naam Maashorst kan nu losbarsten

,,Nu kan het’’, verklaart fractieleider Frans van de Ven zijn oproep tijdens de algemene beschouwingen, in de gemeenteraad van Bernheze. Hij verwijst naar de besluiten die de gemeenteraden van Landerd en Uden ruim een week geleden namen. De raden maakten nu ook formeel wat al lang in de lucht hangt: Uden en Landerd gaan fuseren tot een fusiegemeente met Maashorst als naam.

Tegen deze besluiten kunnen betrokkenen voor het eerst ook een officieel bezwaar indienen en dat is precies wat Bernheze moet gaan doen. Dat vindt althans Lokaal. De partij was de enige die het onderwerp ter sprake bracht tijdens de algemene beschouwingen. Maar Van de Ven verwees handig naar de motie die de Bernhezer gemeenteraad in april als geheel aannam, uit onvrede over de geclaimde gemeentenaam Maashorst. ,,U kunt nu uitvoering geven aan die motie’’, hield Van de Ven het college voor. Burgemeester en wethouders gaan pas aankomende week reageren.

Bernheze en Oss vinden het niet netjes

De naamkwestie speelt al het hele jaar 2019. Landerd en Uden willen graag Maashorst gaan heten. Deze naam hoort al veel langer bij het natuurgebied, waarvan aanzienlijke delen in de buurgemeenten Bernheze en Oss liggen. Tegenstanders vrezen verwarring. Bernheze en Oss vinden het bovendien niet netjes dat Landerd en Uden met de naam aan de haal gaan.

Een formele zienswijze tegen de raadsbesluiten kan een nieuw hoofdstuk inluiden in de discussie. Zo'n officieel bezwaar kan ertoe leiden dat ook derden zich gaan buigen over de kwestie. ,,Er zitten voor Landerd en Uden nog wel wat addertjes in het gras’’, doelt Van de Ven onder andere op een beoordeling door de Adviescommissie Aardrijkskundige Namen.

Volledig scherm De burgemeesters Hellegers (l) en Bakermans presnteerden deze dinsdagmiddag de toekomsdtvisie op de toekomstige gemeente Maashorst © Kees Backx/BD

Op bordje van minister