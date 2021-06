Stroomstoring in centrum Uden en wijken eromheen

Tiny house op wielen trekt door Meierij­stad voor advies over energiebe­spa­ring

17 juni VEGHEL - De kans is groot dat de inwoners van Meierijstad de komende tijd ineens een tiny house voor de deur of op de markt zien staan. Inwoners kunnen er terecht voor advies over energiebesparing. Donderdag werd de ecomobiel op de weekmarkt in Veghel in gebruik genomen.