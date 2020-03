Stroomstoring treft Uden, Erp en Veghel

Corona velt ras-socialist Jan Poels in Veghel

16:58 VEGHEL - ,,Eigenlijk had ik twee levens nodig om alles te doen.” Met die zin besloot Jan Poels in 2013 een interview met het Brabants Dagblad. Poels was toen bijna 85 en had net zijn laatste maatschappelijke functie in Veghel neergelegd. Vrijdag overleed hij thuis aan de gevolgen van een besmetting met het coronavirus.