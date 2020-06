Strop dreigt voor Halfvastenfeesten, verzekeraar betaalt maar niet

ZEELAND - De Halfvastenfeesten in Zeeland dreigen voor twee ton het schip in te gaan. Reden: de Luxemburgse verzekeraar komt maar niet over de brug. Zo heeft de coronacrisis een nare nasleep.

Stalen rijplaten lagen er al lang en breed, enorme feesttent opgebouwd, toiletwagens klaar, hekken om het terrein, circus in de startblokken, promotie op volle toeren, een paar duizend kaartjes verkocht. Op 10 maart ging een dikke streep door alle evenementen. Dus ook door de Halfvastenfeesten, eind maart.

Volledig scherm Impressie van eerdere Halfvastenfeesten, het halfuurtje met dj Menn. © Peter van Huijkelom ,,Het kwam rauw op ons dak. We waren er een beetje kapot van”, treuren de ras-Zeelandse ondernemers Jos van den Broek en Harold van Tiel. Daarmee was de ellende niet over. Ze hebben voor twee ton kosten gemaakt. Maar de verzekeraar houdt de hand stijf op de knip. ,,Dit is toch een hard gelag.”

In de aanloop naar het festijn sloten ze, zoals elk jaar, een evenementenverzekering af. ,,Toen het coronavirus in februari de kop opstak in Italië, hebben we expliciet gevraagd of we ook verzekerd waren tegen de gevolgen daarvan. We kregen een fraai certificaat.”

Volledig scherm Organisatoren Jos van den Broek (midden) en Harold van Tiel (rechts) bij de opbouw in 2018. © Van Assendelft Op 13 maart moest de tentenbouwer de boel weer afbreken. Een verzekeringsexpert kwam op bezoek om rapport op te maken. Daarna bleef het stil. ,,Na twee weken belden we: hoe zit het? Want leveranciers willen uiteraard ook geld zien. Hij zei: ik heb opdracht om het dossier niet in te sturen. De verzekeraar is niet van plan te betalen. Waarom? Geen idee. Er is veel over en weer gebeld. Niemand weet hoe het zit”, verklaren ze. ,,We worden aan het lijntje gehouden.”

Het afsluiten van de verzekering heeft meer schakels, zo ontdekten Van den Broek en Van Tiel. Ze werken sinds jaar en dag samen met Viking Entertainment in Heeswijk-Dinther. Dat evenementenbureau sluit steevast voor hen de verzekering af. Dat doet het bij een gespecialiseerde assurantietussenpersoon We Insure in Amsterdam. Voor zo’n eventverzekering is branchevereniging CLC-Vecta voor haar leden in zee gegaan met We Insure. We Insure verzekert zelf niks, maar doet zaken met hun vaste verzekeraar Circles Group in Luxemburg.

Quote Toen gingen de hakken in het zand bij de Circles Group André Schomachers (We Insure) Directeur Peter Verbunt van Viking Entertainment: ,,Dit heb ik in 25 jaar dat ik dit doe, nog nooit meegemaakt. Erg vervelend allemaal en heel triest. Circles Group zegt: corona is uitgesloten, maar dat betwisten wij. Advocaten zeggen dat Circles geen poot heeft om op te staan.”

,,CLC Vecta adviseerde ons om klanten te verzekeren. We dachten dat alles goed geregeld was. Ergens zit er een storing tussen We Insure en de Circles Group. Daar wringt iets waar we geen invloed op hebben. Dat maakt het extra zuur.”

André Schomachers (We Insure) licht toe: ,,in korte tijd zijn er veel verzekeringen afgesloten. Toen gingen de hakken in het zand bij de Circles Group. De polis is duidelijk. Maar het is een moeilijke materie. Eerst ging het om een virus, dat werd een pandemie. Er zijn verschillende interpretaties of dit risico wel of niet gedekt is. Het wordt een juridisch steekspel. We verwachten binnenkort uitsluitsel.”

Quote We hebben onze broek wel vaker gescheurd. Desnoods betalen we uit eigen zak Jos van den Broek en Harold van Tiel, stichting Halfvastenfeesten Verbunt heeft begrepen dat een onderdeel van de Group met een meerderheidsbelang, alsnog wél wil meewerken aan een uitkering. ,,Daar wachten we op. Als het moet volgt er een juridische procedure, die al in voorbereiding was. Uiteindelijk gaat het om meer evenementen en al gauw om miljoenen.”

Een bedrag schudt Schomachers niet uit de mouw: ,,Het is een omvangrijk dossier. Van de zevenhonderd event-polissen zit er bij vijfhonderd een grote of kleine schademelding. Dit is verschrikkelijk vervelend.”

Van den Broek en Van Tiel balen ondertussen dat ze niet vooruit kunnen. Zelf advocaten inschakelen is geen optie. ,,Dat kunnen we nooit winnen als kleine jongens. Dit is ook niet goed voor het imago van de Halfvastenfeesten. We willen niet bekend staan als wanbetalers. Dat vinden we onterecht. We willen het graag netjes afwerken. We hebben onze broek wel vaker gescheurd. Desnoods betalen we uit eigen zak. We laten de mensen niet vallen.”