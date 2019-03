Struikelsteen brengt Joodse geschiedenis terug naar Uden

Kunstenaar Gunter Demnig tikte zaterdagmorgen in Uden hoogstpersoonlijk de eerste Struikelsteen in het trottoir aan de Veghelsedijk 34. Het steentje ligt er voor de Joodse Helena Seijffers, die er woonde en in april 1943 werd weggevoerd. Zij werd later in Sobibor vermoord.