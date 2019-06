Studio Gotley & Twinning Media uit Veghel pakken Internationale filmprijs in Berlijn

Goede samenwerking

Zaterdag brachten ze overdag nog ontspannen in Berlijn door, 's avonds bij het filmfestival ARRF Berlin steeg uiteraard de spanning. En uiteindelijk werden ze werkelijk 'ARFF International 2019 Official Winner'. "We zijn trots op het resultaat van eerlijke samenwerking en goede intenties van onze coproductie", vertelden Pepijn Tebrunsvelt van Studio Gotley en Michiel Kerkhoff van Twinning Media zaterdagavond laat.

Doordat ze nog oud filmmateriaal hadden liggen, kwamen ze toen niet in tijdnood. Kerkhoff filmde in 2010 en 2012 op de nog niet gerestaureerde Noordkade. In die tijd lekte het dak nog. Dat materiaal paste perfect in de film net als de creatieve invulling over het verleden van de CHV die Tebrunsvelt in 2014 maakte voor MiK, maar door hun faillissement niet werd gebruikt.

De docu 'De Magie van 100 jaar Noordkade' kreeg het woord 'magie' in de titel. In Amsterdam werd die magie al opgemerkt en zaterdag eveneens in Duitsland.