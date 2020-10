Studio voor live streamen op Noordkade; horeca schakelt om

Nu evenementen zijn komen stil te liggen, hebben ook toeleveranciers aan de evenementenbranche het moeilijk. Zo ook licht- en geluidspecialist Mark van Nunen van MXD-rent uit Veghel. Hij wil niet bij de pakken neerzitten en bedacht een manier voor professioneel ‘live streamen’, om zo zichzelf en anderen vooruit te helpen. In het nieuwe Koekbouw Café heeft hij een livestreamstudio ingericht. Bedrijven die een bijzondere presentatie of lezing willen geven kunnen er terecht, of muzikanten of singer-songwriters die een optreden willen verzorgen. Er kan een videoclip of tv-uitzending worden opgenomen, en er is technisch veel mogelijk.