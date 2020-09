Stuw in de Aa bij Heeswijk-Dinther levert binnenkort stroom aan 10 huishoudens

Wim en Mieke laten Erpse midden­stand herleven in museum

17 september ERP - Wie weet nog van de klompen van Bolwerk, de kruiden van Truus Muselaars, snoepjes van vijf cent bij Nol van den Hurk of de warme broodjes van bakker Van de Palen? Kleine replica's van deze verdwenen winkeltjes zijn te zien in het emaillemuseum in Erp.