Supermarktconcern Jumbo is voortaan Koninklijk

Verbouwing gemeente­huis Uden nog niet begonnen, nu al grote zorgen

30 september UDENLANDERD - Het is maar zeer de vraag of de ambtenaren van de gemeente Maashorst op 3 januari aan de slag kunnen in het vernieuwde gemeentehuis van Uden. De verbouwing had al op 1 september moeten beginnen maar kan pas in oktober van start. De politiek maakt zich grote zorgen.