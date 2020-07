Supermarkten Boekel zien ook gewijzigd plan Zuidwand niet zitten en kondigen eigen parkeeronderzoek aan

Het aantal parkeerplaatsen in het centrum van Boekel was een van de wijzigingen in het vernieuwde bestemmingsplan. Er zijn er nog steeds 79 te weinig, concludeert de advocaat van Aldi in een schrijven aan de Raad van State. Coop vindt dat de andere belangrijke wijziging in het bestemmingsplan, de omschrijving van het aantal vierkante meters vloeroppervlak, onduidelijk is en en veel vragen oproept.