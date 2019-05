Supermarkten Uden op de schop

Het dorp van Nóóit zou ze er gaan wonen, maar nu voelt Boerdonk goed voor Imca

13 mei Nóóit zou ze in Boerdonk gaan wonen, dat had ze zichzelf vroeger stevig ingeprent. Maar nu Imca van Lankveld (44) via een grote omweg toch in het dorp is beland, voelde het desondanks meteen goed.