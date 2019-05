Supervrijwilligster Jacqueline van Driel (68) uit Uden overleden

UDEN - Altijd bezig voor iedereen, liefst als de grote en vriendelijke regelaar binnen de organisatie. Zo was Jacqueline van Driel uit Uden tientallen jaren actief in het Udense verenigingsleven. Afgelopen week overleed de supervrijwilligster op 68-jarige leeftijd.

Jacqueline van Driel zei niet gauw nee als er een beroep op haar werd gedaan. Vanaf eind jaren zeventig was deze ‘bezige bij’ actief bij ontelbaar veel clubs en instellingen. Zo zette ze zich jaren in voor het Jeugdwerk Uden en was ze kok bij de Slabroekweek. Ook voor De Schalm van de Pius X was ze actief.

Vluchtoord

Sinds 1978 zette ze zich in voor drumband- en majorettekorps De Wiebert, onder meer als voorzitter, secretaris en vrijwilliger. Bij de heemkundekring Uden was ze de grote organisator, onder andere van de Brabants Heemdagen. Aansluitend daarop stortte ze zich met Adriaan Sanders jarenlang op de organisatie van ‘100 jaar Vluchtoord Uden’.

Tussen 2014 en 2019 resulteerde dat in allerlei exposities en evenementen, van Uden tot in België. Die werden op 14 april dit jaar afgesloten met een groot Remembrance Concert in Markant. Jacqueline van Driel was toen al heel ziek maar kon dat concert met onder andere Tania Kross - die ze nog kende uit haar tijd bij Viva la Musica - nog met veelplezier bijwonen.

Vanwege haar vele verdiensten kreeg Jacqueline van Driel de gemeentelijke vrijwilligerspenning. Vorig jaar werd ze tijdens de lintjesregen koninklijk onderscheiden.