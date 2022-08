Suppen is ook na corona een blijvertje, merken ze bij Let’s Row in Uden

,,Ja, het gaat echt heel erg goed. We zijn nog steeds groeiende, zowel in klanten als in ons aanbod”, vertellen Peter Timmers (42) en Maja Lunenburg (40) aan hun keukentafel in Uden-Zuid. ,,Tijdens de lockdowns was suppen een van de weinige sporten die mensen konden doen, want het was coronaproof in de buitenlucht. Maar inmiddels zien we dat het suppen zelf ook een stuk populairder is geworden.”