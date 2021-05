Supporter ben je niet pas als ze gaan winnen, dus dat huis is nú al oranje

BOEKEL - Ze hangen keurig in het gelid, symmetrisch, en lekker fris: de oranje vlaggetjes van Henriette en Petra. Ze vinden dat als je iets doet, je het ook goed moet doen. En dat is te zien aan hun uitbundig oranje versierde huis.

,,We liepen dit weekend de straat in, en toen zagen we een paar huizen met oranje vlaggen. Dat kunnen wij beter, zeiden we toen tegen elkaar.” Henriette Janssen en Petra Braun wonen niet samen in de Irenestraat in Boekel, maar ze hebben wel samen het huis van Henriette versierd.

Níet pas in de kwartfinale

De oranje uitbundigheid op straat komt dit jaar trager op gang dan anders, menen zij, en dat is een heel kwalijke zaak. ,,Als je zelf gaat sporten wil je toch ook niet dat de mensen pas voor je klappen als je in de kwartfinale staat. Je wil vanaf het begin gesteund worden. Een échte supporter steun het team áltijd, niet als het lekker gaat”, zegt Petra. ,,En zo ingewikkeld is het allemaal niet. Je rijdt naar de Action, of een andere winkel met oranje spul, je pakt een trap, en je hangt het op. Het kost een beetje werk, maar dan heb je ook wat”, vult haar vriendin Henriette aan. ,,En ja, dan moet je dus niet alleen maar van die saaie oranje vlaggetjes ophangen, maar ook wat anders ertussen. Dat het in het gareel hangt, en het er een beetje fatsoenlijk uitziet.”

Het blijft overigens niet bij alleen de voortuin, de dames zelf hullen zich ook in de nationale kleur als oranje speelt, en in huis staat het oranje wc-papier al opgesteld. ,,Ik denk dat de mensen zich ook een beetje hebben laten beïnvloeden door de afgelopen toernooien, waarbij Oranje niet mee mocht doen” zegt Petra. ,,En mensen kijken gewoon liever in de kroeg. Dat kan dan waarschijnlijk niet dit jaar, dus dan leeft het wat minder. Ik kijk zelf trouwens liever ook in de kroeg, maar ja”, zegt Henriette.

Zoveel mogelijk kijken

Kijken zullen ze hoe dan ook zeker. Wellicht niet alle wedstrijden van Oranje samen, aangezien Petra tijdelijk mantelzorger is voor haar ouders in Zeist en dus niet permanent bij Henriette woont. Díe is weer enigszins beperkt omdat ze soms al om 5 uur 's ochtends moet beginnen met haar werk als chauffeur. ,,Maar kijken doen we zeker. Niet alleen oranje, zeker ook alle wedstrijden van de andere ploegen uit de poule, want die moet je een beetje leren kennen. En sowieso het liefst zoveel mogelijk ándere wedstrijden.”

En hoop op een goede uitslag hebben ze zeker. ,,Kijk die Frank de Boer begint alweer zich in te dekken, dat ze nog nooit zo’n korte voorbereidingstijd hebben gehad. Maar wij zien een ploeg die gretig is. En als ze er een beetje lol in krijgen, de saamhorigheid is goed, dan kunnen ze de sterren van de hemel spelen.”