Swiss Sense reorganiseert het beddenbedrijf in Uden

Het nieuws over de reorganisatie ligt deels op straat maar de familie Diks heeft, zoals eigenlijk altijd, geen trek om daar in een interview een toelichting op te geven. Contact verloopt vooral via de mail. Twee jaar geleden maakten ze daar een uitzondering op toen het bedrijf in Uden weer zelf bedden ging maken, geheel in de geest van grondlegger Piet Diks die daar in 1918 mee begon.